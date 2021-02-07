Владимир, , 13:35 — REGNUM Во Владимирской области 7 февраля подтверждено 150 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 24 тыс. 540 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 21 тыс. 696 пациентов, в том числе 134 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 719 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.