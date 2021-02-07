Астрахань, , 13:32 — REGNUM В Астраханской области 7 февраля подтверждено 152 новых случая заражения коронавирусом — на один меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 25 тыс. 729 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 567 человек.

Выздоровели 15 тыс. 885 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 501 человек скончался.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,95.