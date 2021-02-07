Липецк, , 13:30 — REGNUM В Липецкой области 7 февраля подтверждено 142 новых случая заражения коронавирусом — на один меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 21 тыс. 947 положительных тестов.

За весь период наблюдения 18 тыс. 85 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 169 — за последние сутки. 383 человека скончались. Новых летальных случаев не подтверждено за последние сутки.