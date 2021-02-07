Курск, , 13:27 — REGNUM В Курской области 7 февраля зарегистрировано 170 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 27 тыс. 492 положительных теста.

Выписаны после выздоровления были 24 тыс. 227 пациентов, в том числе 178 — за последние сутки. Скончались 395 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.