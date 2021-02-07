Воронеж, , 13:22 — REGNUM В Воронежской области 7 февраля подтверждено 370 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 60 тыс. 810 положительных тестов.

За весь период наблюдения 54 тыс. 707 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 323 — за последние сутки.

1649 человек скончались. 13 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.