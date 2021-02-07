Махачкала, , 12:50 — REGNUM Убийство экс-главы села Новокули в Дагестане будет расследовано в кратчайшие сроки. Ход дела взял под свой личный контроль врио главы республики Сергей Меликов. Об этом 7 февраля сообщили в его пресс-службе.

По данным администрации главы и правительства, Меликов обсудил ЧП, произошедшее в отделе полиции Советского района Махачкалы, с руководством силовых структур региона. Он выразил уверенность в объективном расследовании.

Напомним, накануне, 6 февраля в отделе полиции МВД по Советскому району Махачкалы был расстрелян бывший главы села Новокули Новолакского района Абакар Капланов. За совершение преступления задержаны двое его односельчан — братья Курбановы, которые являются сотрудниками Росгвардии. Против них возбуждено уголовное дело.

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