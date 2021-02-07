Донецк, , 12:29 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за сутки в результате проведенных исследований подтвердили 150 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 7 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

Кроме того у 24 инфицированных диагноз «COVID-19» установили клинико-эпидемиологически.

Всего в Республике с начала пандемии выявили 21 706 случаев заражения SARS-CoV-2, 11 245 человек выздоровели. Скончались с начала эпидемии 1859 инфицированных.

На данный момент лечение в условиях стационаров медицинских учреждений и амбулатории получают 8602 инфицированных.

За минувшие сутки в ДНР было зарегистрировано 54 пациента с диагнозом «пневмония», 42 из них были госпитализированы. На данный момент с диагнозом «пневмония» на лечении находятся 1293 пациента, 600 из них находятся на кислородной поддержке. За сутки число нуждающихся в кислородной поддержке увеличилось на одиннадцать человек.