Запорожье, Украина, , 12:28 — REGNUM 6 февраля в украинском городе Запорожье открыли два памятника, один из которых — покойному Папе Римскому Иоанну Павлу II, сообщает 7 февраля информационное агентство Укринформ.

Второй памятник был открыт Феликсу Мовчановскому — бывшему городскому главе города Александровск (так ранее назвался город Запорожье) Екатеринославской губернии (занимал должность с 1901 по 1911 годы, а также — с 1916 по 1917 годы).

Памятник Мовчановскому установили в центральной части города в сквере имени А. С. Пушкина. Памятник покойному понтифику Иоанну Павлу II появился в Санктуарии Бога Отца Милосердного.

Журналисты информационного агентства также напомнили, что в декабре 2019 года в часть одной из улиц города была переименована в честь Иоанна Павла II. В 2019 году намерение переименовать улицу в честь римского понтифика вызвало недоумение в среде православных верующих Запорожья. Ранее митрополит Запорожский и Мелитопольский (УПЦ) Лука сообщал, что в 2015 году местным властям было предложено переименовать одну из улиц в честь покойного митрополита Владимира (Сабодана), покойного предстоятеля УПЦ. Однако данное предложение было отвергнуто.