Рязань, , 13:19 — REGNUM Ещё 104 носителя коронавируса выявлены в Рязанской области 7 февраля — на одного человека больше, чем сутками ранее. Выписаны после выздоровления 109 пациентов, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,5%. Всего в Рязанской области подтверждено 22 тыс. 647 случаев заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости в регионе — 2026,00 на 100 тыс. населения. Выздоровели 20 тыс. 717 человек.

В лечебных учреждениях находится 481 пациент с COVID-19, из них 18 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.