Белгород, , 13:16 — REGNUM 168 новых носителей коронавируса выявлены в Белгородской области 7 февраля — на три больше, чем сутками ранее. Зарегистрировано четыре летальных исхода, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационары госпитализированы 1043 человека, из них в тяжёлом состоянии на ИВЛ — 41 пациент. На самоизоляции находятся 10 тыс. 972 жителя. Всего в Белгородской области подтверждено 28 тыс. 628 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 24 тыс. 38 человек, в том числе 47 — выписаны за сутки.

Зарегистрировано четыре летальных исхода, в целом от осложнений на фоне инфекции скончались 409 пациентов.