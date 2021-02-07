Брянск, , 13:16 — REGNUM В Брянской области 7 февраля подтверждено 164 случая заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 163 пациента, один скончался, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области выявлены 30 тыс. 256 носителей инфекции. Выздоровели 28 тыс. 905 человек. За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход, в целом от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 246 пациентов.

Лаборатории выполнили 429 тыс. 992 исследования, в том числе 1953 теста проверены за истекшие сутки.