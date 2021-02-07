Махачкала, , 10:37 — REGNUM Расправе над экс-главой дагестанского села Новокули Абакаром Каплановым предшествовал конфликт, который возник между ним и двумя сотрудниками ОМОН. Пострадавший встретился со своими земляками — братьями-близнецами Курбановыми на улице Ярагского в Махачкале, пишет «Черновик».

По данным издания, между односельчанами произошел конфликт, после чего омоновцы, пользуясь своим служебным положением, задержали и доставили его в отдел угрозыска в Советский РОВД столицы Дагестана.

«Спустя несколько минут после того, как они находились в кабинете начальника угро отдела, один из братьев применил пистолет «Ярыгина» (по одним данным, стрелять начал и второй брат). В Капланова, по разным данным, было выпущено не менее десяти пуль, он скончался на месте», — пишет СМИ.

После известия об убийстве возле отдела МВД стали собираться жители села и сочувствующие. По предварительным данным, их было до 400 человек. После проведения экспертизы они планировали отвезти убитого в родное село и похоронить.

В то же время в самом селе Новокули был оцеплен во избежание расправы дом омоновцев Курбановых.

Как сообщало ИА REGNUM, по данному факту Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Убийство, совершенное по предварительному сговору». Братья Курбановы задержаны, решается вопрос об их аресте. Ряд СМИ и родные убитого сообщили о выпущенных по нему 36 пулях.