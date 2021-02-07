Киев, , 09:38 — REGNUM На Украине за сутки зарегистрировали 3370 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил 7 февраля министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.

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С начала пандемии на территории Украины был зарегистрирован 1 244 849 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

1 073 046 инфицированных выздоровели (2297 пациентов за сутки), 23 597 — скончались (81 человек за сутки).

В минувшие сутки в медицинские учреждения страны с диагнозом «COVID-19» было госпитализировано 1869 человек.

За сутки максимальное количество инфицированных было выявлено в Ивано-Франковской области (454), Одесской (212 случаев), Львовской области (202 случая), а также в Днепропетровской области (198) и городе Киеве (197 случаев).

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