Вашингтон, , 08:54 — REGNUM Лидером по числу загрузок среди неигровых мобильных приложений по итогам января 2021 года стал мессенджер Telegram. Об этом свидетельствует отчёт компании Sensor Tower.

По данным Sensor Tower, за первый месяц текущего года Telegram был загружен на мобильные устройства 63 млн раз, что в 3,8 раза больше, чем в январе 2020 года. Наибольшее число загрузок мессенджера пришлось на жителей Индии (24% от общего числа скачиваний) и Индонезии (10%).

Вторым по числу загрузок среди неигровых мобильных приложений стал TikTok. В первую пятёрку самых загружаемых приложений также вошли Signal, Facebook и WhatsApp.

В январе 2021 года администрация WhatsApp предупредила об изменении условий пользовательского соглашения. Новые правила не понравились многим пользователям, которые начали переходить на другие мессенджеры, такие как Telegram и Signal. Позже в WhatsApp решили отложить введение нового соглашения на четыре месяца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года число пользователей мессенджера Telegram впервые превысило объём аудитории социальных сетей Twitter и Snapchat.