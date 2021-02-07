Москва, , 08:42 — REGNUM Отменить всеобщий масочный режим в Российской Федерации можно будет уже в конце весны 2021 года. К такому мнению пришел ряд ученых, опрошенных РБК.

Масочный режим Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Так, врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок считает, что отменять масочный режим можно уже в апреле. Главным условием отмены масочного режима является показатель выработки коллективного иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2.

Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева отметила, что для того, чтобы отменить масочный режим в стране, необходимо соблюдение ряда факторов, основной из которых — наличие коллективного иммунитета к коронавирусу и вакцинация.

Стоит отметить, что ранее профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн говорил, что в случае массовой вакцинации отказаться от ограничений, в том числе и от масочного режима, можно будет разве что к концу 2021 года.

Напомним, что ношение медицинской маски во всех общественных местах стало одной из основных мер по сдерживанию распространения коронавируса. Исследования показали, что вероятность заражения коронавирусом действительно существенно снижается, если маски носят все — и здоровые, и зараженные. Стоит отметить, что ранее ношение медицинских масок при недомогании было распространено лишь в некоторых азиатских странах, в частности в Японии. Однако пандемия привела к тому, что ношение маски стало в каком-то смысле нормой по всему миру.