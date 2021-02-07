Нур-Султан, , 08:44 — REGNUM В Казахстане в минувшие сутки лабораторно подтвердили 1146 новых случаев заражения SARS-CoV-2. У 69 пациентов коронавирус был выявлен клинико-эпидемиологически. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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За сутки было зарегистрировано восемь летальных исходов. На текущий момент в Казахстане лечение получают 27 107 пациентов. 5771 пациент находится на лечении в условиях стационаров медицинских учреждений, 21 336 инфицированных получают лечение амбулаторно.

Состояние 269 инфицированных врачи оценивают как тяжелое, 48 — как критическое. 42 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии коронавирус был лабораторно подтвержден у 195 112 пациентов (2595 из них скончались). Инфицирование коронавирусной инфекцией было выявлено клинико-эпидемиологически (результат теста на SARS-CoV-2 отрицательный) у 48 295 человек, 579 из которых умерли.