Бишкек, , 08:17 — REGNUM В Киргизии за сутки зарегистрировали 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 7 февраля в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Общее число зарегистрированных с начала пандемии случаев инфицирования SARS-CoV-2 составило 85 071.

81 635 человек в Киргизии выздоровели (93 за сутки), 1426 — умерли (было зарегистрировано три летальных исхода за сутки).

На текущий момент на лечении находится 1071 инфицированный. 462 пациента лечатся в условиях стационаров медицинских учреждений, 609 — получают лечение амбулаторно.

В минувшие сутки было зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусной инфекцией медицинских работников. С начала пандемии выявили 4182 случая инфицирования медицинских работников, 4102 из которых побороли коронавирусную инфекцию.

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Как сообщало ИА REGNUM, в предыдущие сутки в Киргизии выявили 72 носителя коронавирусной инфекции.