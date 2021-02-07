Вашингтон, , 07:58 — REGNUM Единовременную выплату за вакцинацию от COVID-19 получат работники сети магазинов в США, принадлежащей компании Kroger. Об этом 6 февраля сообщил телеканал CNN.

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Выплату в размере 100$ смогут получить сотрудники, прошедшие вакцинацию от COVID-19 и предоставившие в отдел кадров справку, подтверждающую данный факт. Сотрудники, которые не смогут пройти вакцинацию по состоянию здоровья, либо из каких-либо убеждений, должны будут пройти специальный курс. Курс будет полностью посвящён мерам, помогающим избежать заражения коронавирусной инфекцией.

Главный медицинский специалист Kroger Марк Уоткинс пояснил, что выполнение санитарных норм и вакцинация являются самой эффективной мерой в борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США изобрели адъювант, усиливающий эффективность вакцины от COVID-19.

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