Вена, , 07:32 — REGNUM Готовность организовать производство российской и китайской вакцины от COVID-19 подтвердил канцлер Австрии Себастьян Курц. Об этом он сообщил в интервью, опубликованном 7 февраля немецким изданием Welt am Sonntag.

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По словам Курца, в случае, если российская вакцина «Спутник V», либо китайская вакцины будут зарегистрированы Европейским агентством по лекарственным препаратам, Австрия готова организовать у себя их производство.

«Австрия обязательно постарается предоставить производственные мощности подходящих национальных компаний для производства российских или китайских вакцин», — подчеркнул Курц. Канцлер уточнил, что это касается и производителей вакцин из других стран.

Курц отметил, что в вопросе с вакциной важна её безопасность, эффективность и быстрая доступность, а не то, кем был разработан препарат. Вести геополитические битвы в данном случае канцлер считает неприемлемым.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что канцлер Австрии выразил готовность лично привиться вакциной от COVID-19 российского или китайского производства, если препараты будут зарегистрированы в Евросоюзе.

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