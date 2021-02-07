Вена, , 07:07 — REGNUM Сделать прививку от COVID-19 вакциной российского или китайского производства в случае их регистрации в ЕС выразил готовность канцлер Австрии Себастьян Курц. Об этом сам политик заявил 6 февраля в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

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По мнению Курца, в случае с вакцинами говорить нужно только об их эффективности, безопасности и доступности. Геополитические битвы не должны иметь значение в вопросах, касающихся выбора вакцины. На вопрос, готов ли он сделать прививку вакциной «Спутник V», либо китайским препаратом, Курц ответил утвердительно, уточнив, что вакцины при этом должны быть зарегистрированы в Европе.

Кроме того, канцлер Австрии раскритиковал работу Европейского агентства по лекарственным препаратам. По мнению Курца, агентство излишне бюрократизировано и слишком медленно ведёт работу для допуска вакцин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что канцлер Австрии призвал относиться без политических пристрастий к проверке вакцин от COVID-19 из России и Китая в случае, если эти страны подадут заявку на регистрацию в ЕС.

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