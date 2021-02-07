Москва, , 05:59 — REGNUM На усиленный режим работы в связи с непогодой были переведены подразделения МЧС России. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что перевод подразделений территориальных органов МЧС России на усиленный режим службы связан с прохождением целого ряда неблагоприятных метеорологических явлений. Целью данного решения является обеспечение безопасности на автодорогах, оказание помощи населению и предупреждение внештатных ситуаций, ЧП и несчастных случаев.

В ряде регионов будут развёрнуты мобильные пункты обогрева. Они оснащены электро-бензогенераторами, питьевой водой и чайниками для подогрева воды. Также здесь можно будет зарядить телефон и в случае необходимости воспользоваться аптечкой, укомплектованной средствами для оказания первой помощи. Мониторинг обстановки будет вестись с привлечением группы беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МЧС РФ предупредило об аномальных морозах в Москве.

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