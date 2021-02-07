Вашингтон, , 05:07 — REGNUM Студия 343 Industries намекнула, что набор игр Halo: The Master Chief Collection может появиться на новых площадках. Об этом 7 февраля сообщил портал Game Rant.

В очередной публикации в блоге Halo компания рассказала о том, как решаются текущие задачи и упомянула, что если всё пойдёт хорошо, то Halo: The Master Chief Collection появится и на других платформах. Пока разработчики ничего не сообщили о том, о каких платформах идёт речь.

Напомним, ранее релиз Halo: The Master Chief Collection состоялся на консолях Xbox One, Xbox Series X/S, а также на ПК. Игра, в частности, присутствует в каталогах сервиса подписки Xbox Game Pass и онлайн-магазине видеоигр Steam.

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