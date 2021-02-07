Токио, , 04:55 — REGNUM Издатель и разработчик видеоигр Square Enix зарегистрировал новую торговую марку The Isle Dragon Roars. Об этом 7 февраля сообщил портал Game Rant.

Издание отмечает, что этот шаг озадачил геймеров, поскольку пока они понятия не имеют о том, с чем может быть связан этот бренд. Автор статьи предположил, что в этом случае могли иметь место какие-то юридические моменты, связанные с будущими играми Final Fantasy 7 Remake: Episode 2, Final Fantasy 16 и Bravely Default 2.

Напомним, релиз Bravely Default 2 запланирован на Nintendo Switch 26 февраля 2021 года. Разработкой этой ролевой игры занимается японская студия Claytechworks.

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