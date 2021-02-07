Вашингтон, , 04:29 — REGNUM Студия Iron Gate AB выпустила первые обновления игры Valheim, которые исправили ряд ошибок. Об этом 7 февраля сообщил портал Game Rant.

Отмечается, что патчи 0.142.5 и 0.142.6 внесли в игру важные изменения, одно из которых решает проблему с запуском Valheim, когда игра зависает уже на этапе появления логотипа. Разработчики также исправили ошибку, связанную с механикой уклонений и несколько других проблем, мешающих игровому процессу.

Напомним, релиз Valheim в формате раннего доступа (игра находится в разработке, но доступна геймерам) состоялся 2 февраля 2021 года. Это игра в жанре Action/RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера) с элементами выживания, которая предлагает геймерам исследовать «огромный фэнтезийный мир».

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