Вашингтон, , 04:02 — REGNUM Организация Entertainment Software Rating Board (ESRB) присвоила возрастной рейтинг версии стратегической игры Phoenix Point для консолей PlayStation 4 и Xbox One. Об этом 6 февраля сообщил портал Game Rant.

Phoenix Point получила рейтинг «T» — это означает, что игра подходит для лиц от 13 лет и старше. Издание отметило, что это может говорить о том, что вскоре она выйдет на этих платформах.

Напомним, релиз Phoenix Point состоялся на ПК 3 декабря 2019 года, в январе 2021-го игра появилась в библиотеке сервиса Stadia. Разработчики позиционируют её как «духовного наследника» оригинальной серии X-COM.

В марте 2020 года студия Snapshot Games сообщила геймерам, что релиз на Xbox откладывается, пояснив, что версия для этой консоли имеет проблемы с производительстью. При этом она не назвала даже приблизительных сроков выхода игры.

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