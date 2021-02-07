Вашингтон, , 03:12 — REGNUM Студия Raven Software прокомментировала проблему по поводу проблемы многопользовательской игры Call of Duty: Warzone, связанной с маркерами попаданий. Об этом 6 февраля сообщил портал Game Rant.

Разработчики заявили, что они знают о жалобах геймеров, которые стали появляться в сети после выхода очередного обновления игры, и сейчас пытаются найти ошибки. Издание отметило, что, к сожалению, Raven Software ничего не написала о том, будет ли она заниматься другими проблемами, о которых сообщили игроки.

https://twitter.com/RavenSoftware/status/1357758555529433088

Напомним, ранее геймеры стали жаловаться, что после релиза очередного обновления в Call of Duty: Warzone стали странным образом регистрироваться попадания. В частности, игроки сообщили, что иногда наблюдают «фантомные» маркеры, появляющиеся случайным образом, которые впоследствии исчезают.

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