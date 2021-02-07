Лос-Анджелес, США, , 02:52 — REGNUM Компания Warner Bros. Interactive Entertainment запатентовала систему Nemesis, которая используется в игре «Средиземье: Тени войны» (Middle-earth: Shadow of War). Об этом 6 февраля сообщил портал Comicbook.

Издание отметило, что Warner Bros. пыталась получить патент ещё с 2014 года, с момента релиза игры Middle-earth: Shadow of Mordor, однако компании несколько раз отказывали из-за того, что патент имел много схожего с другими.

Warner Bros. удалось его доработать и в итоге заявка была принята Управлением по патентам и товарным знакам США 3 февраля 2021 года. Таким образом, до 2035 года сторонние компании не смогут использовать элементы Nemesis в своих играх.

Речь в заявке идёт об элементах Nemesis, которые имеют отношение к взаимодействия NPC (неигровых персонажей) с геймером. В рамках этой системы игра процедурно генерирует персонажей и события, которые приводят к тому, что эти персонажи могут прогрессировать.

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