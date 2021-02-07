Вашингтон, , 02:38 — REGNUM Известный стример Aydan пожаловался, что его заблокировали в многопользовательской игре Call of Duty: Warzone. Об этом 6 февраля он сообщил на своей странице в Twitter.

Aydan написал, что в его случае имела место так называемая «теневая блокировка» или «скрытый бан» (метод блокировки пользователя, при котором он какое-то время не подозревает о том, что был заблокирован). Стример выразил удивление по этому поводу, дав понять подписчикам, что он не догадывается о причинах блокировки.

Позже Aydan отверг обвинения тех пользователей, которые усомнились в его честности. Он назвал «бредовыми» их подозрения по поводу того, что известные стримеры объединяются против обычных геймеров.

Редакция портала Dexerto обратила внимание, что некоторые игроки Call of Duty: Warzone считают, что блокировку можно получить в случае, если на игрока пожалуются несколько других геймеров.

https://twitter.com/aydan/status/1357849490921828352

https://twitter.com/aydan/status/1358129609288605696

Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Activision заблокировала 60 тыс. учётных записей игроков Call of Duty: Warzone, которые, по мнению компании, мошенничали в игре. До этого издатель и студия Infinity Ward дали понять, что будут уделять больше внимание этому направлению.

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