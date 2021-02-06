Женева, Швейцария, , 23:26 — REGNUM Более 3,6 млн случаев заражения коронавирусом выявили в странах Африки с начала пандемии. Об этом сообщает 6 февраля африканское представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на странице в соцсети Twitter.

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«На Африканском континенте подтверждено свыше 3,6 млн случаев коронавируса, — говорится в сообщении. — Более 3,1 млн человек выздоровели».

Отмечается, что всего в регионе от COVID-19 скончались более 94 тыс. человек.

Как передавало ИА REGNUM, 6 февраля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что общее число выявленных инфицированных SARS-CoV-2 в мире превысило 104 млн человек.

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