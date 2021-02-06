Кишинёв, , 21:58 — REGNUM Более 840 новых случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за последние сутки в Молдавии. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране зафиксировали 843 случая заражения SARS-CoV-2, и в результате этого общее число инфицированных возросло до 164 243.

Также уточняется, что общее количество летальных исходов от COVID-19 в Молдавии превысило 3,5 тыс. При этом вылечились в стране более 153 тыс. пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, 5 февраля пресс-служба министерства здравоохранения Молдавии сообщило, что в стране возобновляется работа театрально-концертных учреждений и домов культуры.