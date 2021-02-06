Лондон, , 21:46 — REGNUM На территории Великобритании за минувшие сутки выявили 18 262 новых подтвержденных случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 6 февраля свидетельствуют обнародованные на сайте британского правительства данные.

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По последним данным, общее число выявленных заразившихся коронавирусом в стране в настоящее время составляет 3 929 835.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Великобритании на данный момент составляет более 112 тыс.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Великобритании за 24 часа выявили 19 114 новых случаев заражения коронавирусом.

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