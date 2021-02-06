Москва, , 21:03 — REGNUM Сербия выдала России бывшего исполняющего обязанности зампредседателя правления банка «Евростандарт» Дарью Гнездич, которая обвиняется в мошенничестве на $5 млн. Об этом 6 февраля сообщили в Генпрокуратуре РФ.

«По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Сербии экстрадировали в Россию гражданку РФ Дарью Гнездич», — сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, Гнездич в конце 2017 года обеспечила заключение банкнотной сделки с «Глобэксбанком» на покупку $5 млн. При этом она действовала по предварительному сговору с советником председателя правления этого банка и другими лицами.

Как сообщало ИА REGNUM, арбитраж города Москвы рассмотрит ходатайство госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» о привлечении к многомиллионной ответственности бывших топ-менеджеров обанкроченного два года назад банка «Евростандарт». Все троё ответчиков — фигуранты уголовного дела.

Конкурсный управляющий требует привлечь к субсидиарной ответственности бывшего и. о. председателя правления банка Наталью Важнаткину, экс-советника главы правления Олега Олдмана и и. о. председателя правления Дарью Гнездич. Общая сумма претензий — 272,464 млн рублей.