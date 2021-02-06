Москва, , 21:04 — REGNUM Материал издания Bloomberg о том, что после прихода нового правительства Германия откажется от газопровода «Северный поток — 2», вызвал бурное обсуждение в интернете. Пользователи оставили свои комментарии 6 февраля в социальной сети Facebook.

«Самое интересное, что мы в любом случае останемся в выигрыше. Россия и без СП-2 спокойно справляется. Так что если поток остановят, то это в очередной раз покажет всю никчемность и зависимость Германии от США», — написал Dennis K.

Многие пользователи отметили, что если Германия действительно откажется от «Северного потока — 2», то это не окажется трагедией для России. Они уверены, что в проигрыше останется лишь Германия, которой придётся платить Российской Федерации неустойку.

«Ну, так Германия ещё и неустойку будет «Газпрому» платить. Пусть мёрзнут вместе с экономикой своей. Делов-то!», — пишет Людмила В.

Некоторые комментаторы наоборот, указали на то, что немцы не смогут отказаться от российского газопровода по той причине, что на кону стоит огромная сумма денег и стратегическое взаимодействие с Российской Федерацией.

«Немцы не откажутся от «Северного потока — 2». Слишком много денег они в него вложили», — поделилась своим мнением Татьяна З.

Нашлись и те, кто оказался уверен, что Германия не прогнётся под Соединённые Штаты потому, что Вашингтону не удалось это сделать даже при жёсткой политике бывшего президента страны Дональда Трампа.

«Ежели Германия, при том прессинге, который оказывал Трамп, не отказалась от «Северного потока — 2», то сегодня уж тем более», — считает Олег З.

Напомним, 5 февраля издание Bloomberg опубликовало материал о том, что после прихода нового правительства Германия откажется от газопровода «Северный поток — 2».