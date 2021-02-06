Москва, , 20:59 — REGNUM Задержание в США Рэйчел Пауэлл, матери восьми детей, по подозрению в причастности к беспорядкам у здания Капитолия вызвало возмущение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 6 февраля в социальной сети Facebook.

«Свободу матери восьмерых детей! Требуем немедленно отпустить!», — пишет Милана Ш.

Многие пользователи оказались возмущены действиями руководства США в отношении данной женщины. Они считают, что Российской Федерации необходимо оказать поддержку матери восьми детей и выразить протест действиям Соединённых Штатов.

«Официальный протест от России просто необходим в данной ситуации. А как же Ангела Меркель и Эммануэль Макрон? Они останутся равнодушными к вопиющему факту беззакония? Вот она «лакмусовая» бумажка западной «демократии». … Лидеры Запада и США своими руками развеяли миф о справедливости и не предвзятости своих странах», — поделился своим мнением Леонид Г.

Некоторые комментаторы отметили, что подобные факты не вызывают никакого интереса среди российских «оппозиционеров», которые постоянно возмущаются тем или иным якобы недемократическим действиям российских властей.

«Где ходорковско-навальные, возмущённо взывающие к демократии, вкупе с ахиджаками, просящими прощения?», — задаётся вопросом Станислав С.

Отдельные пользователи отметили критерии, согласно которым необходимо оказывать воздействие на участников штурма Капитолия.

«Погромщиков и мародёров надо привлекать к ответственности, а мирных демонстрантов не надо и колошматить их дубинками ни к чему», — считает Юрий М.

Напомним, 5 февраля американский телеканал CBS опубликовал материал, согласно которому Рэйчел Пауэлл, мать восьми детей, задержана в США по подозрению в причастности к беспорядкам у здания Капитолия.