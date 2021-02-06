Ростов-на-Дону, , 20:41 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки скончались 28 пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 6 февраля.

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Жертвами коронавируса стали 13 женщин в возрасте от 61 года до 94 лет и 15 мужчин в возрасте от 46 до 83 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 2 тыс. 790 летальных исходов среди ковид-пациентов.

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