Вашингтон, , 20:37 — REGNUM Энтузиасты выпустили масштабное дополнение к Cyberpunk 2077, которое заменяет около 800 аудиофайлов. Об этом 6 февраля сообщил портал DSOGaming.

Разработкой модификации (мода) занимался пользователь портала NexusMods, известный под ником Floyd2099. Он пояснил, что мод серьёзно меняет звуковую среду игры. Например, после его установки музыка в клубе будет всё такой же громкой, однако при этом геймеры смогут слышать, что им говорят NPC (неигровые персонажи).

Floyd2099 также отметил, что музыка, которая начинает играть во время боя, будет меньше «раздражать». Стоит отметить, что объём модификации составляет 11 гигабайт.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что разработчики Cyberpunk 2077 выпустили экстренное обновление 1.12. Оно устранило уязвимость игры, которая была связана с установкой модов и пользовательскими сохранениями.

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