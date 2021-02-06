Ростов-на-Дону, , 20:35 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получил 361 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 6 февраля.

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Новые носители инфекции проживают в 40 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост случаев заражения коронавирусом установлен в Ростове-на-Дону (147), Новочеркасске (17), Таганроге (14), Батайске и Гукове (по 12). Более 27% заболевших COVID-19 — люди старше 66 лет, 5,8% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрирован 65 тыс. 891 случай заражения коронавирусом.

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