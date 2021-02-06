Москва, , 21:38 — REGNUM Материал РИА Новости о том, что дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 провёл испытательные стрельбы новыми крылатыми ракетами Х-32, предназначенными для поражения надводных целей, вызвал реакцию в интернете. Пользователи выразили своё мнение 6 февраля в социальной сети Facebook.

«До чего же красивый борт», — написал пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Многие пользователи оказались обрадованы данной информации. Они уверены, что подобные испытания перспективных ракет позволят России дать понять Западу, что в случае нападения страна сумеет отстоять свою независимость.

«Ай, красавцы! Вот так, шаг за шагом заставим себя обожать на Западе!» — считает Oleg D.

Некоторые комментаторы напомнили, что, несмотря на разработки российских учёных в области новых видов вооружения, тем не менее многое из этого основано на достижениях советского государства.

«Нужно сказать огромное спасибо СССР за то, что хоть что-то сейчас летает и защищает рубежи России. Всё, чем может похвастаться сегодня Россия — это то, что в своё время заложили и создали советские люди», — поделился своим мнением Draude H.

Часть пользователей выразили уверенность в том, что российское оружие показывает «мощь страны». Благодаря ему, считают они, власти иностранных государств задумаются о том, стоит ли враждовать с Российской Федерацией.

«Русское оружие всегда лучшее. А авианосцы «ихние» — это гробы. Одной подлодки хватит на них», — пишет Vitali L.

Напомним, 6 февраля РИА Новости опубликовало материал со ссылкой на источник о том, что дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 провёл испытательные стрельбы новыми крылатыми ракетами Х-32 («убийцы авианосцев»), предназначенными для поражения надводных целей.