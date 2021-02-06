Копенгаген, , 20:31 — REGNUM В водах Дании 6 февраля текущего года к строительству газопровода «Северный поток — 2» приступил корабль-трубоукладчик «Фортуна», который уже завершил морские испытания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта Nord Stream 2.

«Судно-трубоукладчик «Фортуна»… приступило к трубоукладке в водах Дании», — говорится в сообщении компании.

Как передавало ИА REGNUM, 23 января министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце сообщила, что решение о строительстве «Северного потока — 2» принималось много лет назад, все разрешения были выданы в соответствии с принципами правового государства.

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