Любляна, , 20:43 — REGNUM В Словении за последние 24 часа выявили 990 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 18 человек скончались от COVID-19. К аппаратам ИВЛ в стране подключены 157 пациентов. Об этом 6 февраля сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

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Журналисты отмечают, что в Словении с начала пандемии выявили 173 201 случай заражения коронавирусом, также было зафиксировано 3612 смертельных случаев от COVID-19.

На основании вчерашнего постановления правительства, в стране открыты все магазины площадью не более 400 квадратных метров, независимо от типа товаров, а также все ремонтные мастерские такой же площади, но при условии, что их сотрудники не заражены коронавирусом.

Для подтверждения отсутствия данной инфекции они один раз в неделю будут вынуждены сдавать ПЦР-тесты.