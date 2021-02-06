Южно-Сахалинск, , 21:29 — REGNUM Материал РИА Новости о том, что читатели японских СМИ раскритиковали дипломатов, выразивших протест из-за проведения российскими военными учений на южном побережье одного из островов Курильской гряды, вызвал бурную реакцию в интернете. Пользователи выразили своё мнение 6 февраля в социальной сети Facebook.

«Завидуйте, наш президент разбазаривать своё имущество не будет. Екатерину вторую что ли нашли?», — поделилась своим мнением Владимир Ф.

Многие пользователи оказались в непонимании о того, как можно в принципе возмущаться тому, что Российская Федерация проводит военные учения на своей собственной территории.

«Давить? То есть постоянные возмущения из-за того что Россия что-то делает на собственной территории это типа «давление»?», — задаётся вопросом Александр К.

Некоторые комментаторы напомнили жителям Японии о том, что Курилы — это российская земля, и обсуждать они могут события на этой территории только с данной позиции.

«Надо просто понимать, что Курильские острова принадлежат Российской Федерации! И всё!», — пишет Ольга С.

Нашлись и те, кто призвал российских военных проводить как можно больше учений на Курильских островах. Они уверены, что таким образом больше японцев будут понимать, за кем закреплены эти территории.

«Больше учений! Серьёзных и разных!», — считает Владимир А.

Напомним, 6 февраля РИА Новости опубликовало материал, согласно которому читатели японских СМИ раскритиковали дипломатов, выразивших протест из-за проведения российскими военными учений на южном побережье одного из островов Курильской гряды.