Белград, , 20:35 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа выявили 1684 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 13 человек скончались от COVID-19. К аппарату ИВЛ в стране подключены 129 человек. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 6 февраля.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения в стране с начала пандемии увеличилось до 406 352, а количество смертельных случаев от COVID-19 выросло до 4112 человек.

Отмечается, что с 9 февраля в Сербии начинается массовая ревакцинация. Повторная подача заявки не требуется для получения второй дозы прививки.

Напомним, что 4 февраля в Сербии выявили 1968 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.