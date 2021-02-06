Подгорица, , 20:16 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа выявили 571 новый случай заражения коронавирусной инфекции, еще пять человек скончались от COVID-19. Об этом 6 февраля сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno со ссылкой на данные института общественного здоровья Черногории.

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По последним данным, из пяти скончавшихся от COVID-19 самому старшему было 88 лет, а самому младшему 61 год.

Отмечается, что общее количество выявленных случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 64 739, а количество скончавшихся от COVID-19 составляет 836 человек.

Напомним, что 4 февраля в Черногории было подтверждено 535 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.