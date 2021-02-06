Анкара, , 19:54 — REGNUM В Турции за последние 24 часа выявили 7897 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 108 человек скончались от COVID-19. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 6 февраля.

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Согласно новым официальным данным, общее число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии в стране увеличилось до 2 524 786, смертельных случаев — до 26 685.

Отмечается, что общее количество выздоровевших пациентов в Турции увеличилось до 2 415 505.

Напомним, что за 4 февраля в Турции выявили 7897 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.