Салехард, , 19:43 — REGNUM На Ямале за сутки выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 6 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 59 случаев.

Основные очаги заражения на 6 февраля в ЯНАО: Пуровский район — 10; Ноябрьск — 2; Новый Уренгой — 8; Надымский район — 4; Салехард — 6.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 6 февраля 35 984 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 32 833 человека, 386 пациентов с COVID-19 скончались (на одного человека более, чем днём ранее).