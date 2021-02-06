Москва, , 19:33 — REGNUM В Москве скончался 71-летний экс-губернатор Орловской области Александр Козлов. Об этом 6 февраля сообщили ТАСС в правительстве региона.

Собеседник агентства сообщил, что бывший чиновник умер после продолжительной болезни. По словам источник, на данный момент еще не определены дата и время прощания с экс-главой региона.

Напомним, Александр Козлов занимал пост губернатора Орловской области в 2009—2014 годах.

Как передавало ИА REGNUM, 12 января в США в 87-летнем возрасте умер миллиардер Шелдон Адельсон, считавшийся одним из крупнейших спонсоров президентской кампании Дональда Трампа.

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