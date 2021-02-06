Красноярск, , 19:38 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявили 278 случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 58 200. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Темп прироста за сутки в Красноярском крае составил 0,5%. Из 278 случаев заражения, в краевой столице был зафиксирован 81, в Ачинске — 15, в Сосновоборске — 15, в Шарыпово — 7, в Дивногорске — 7. В районах края больше всего выявлено инфицированных в Туруханском — 23, Берёзовском — 11, Емельяновском — 11 и Кежемском — 11 человек.

Умерли в Красноярском крае за сутки 24 пациента с диагнозом COVID-19, с начала эпидемии — 2484 человек. Выздоровели за сутки 200 человек, всего — 53 535.

За последние сутки в Красноярском крае проведён 7541 тест на коронавирусную инфекцию, всего с начала эпидемии — 2 298 039.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошлые сутки в Красноярском крае подтверждено 284 новых случая заражения коронавирусом, умерли 22 человека с COVID-19.

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