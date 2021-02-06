Москва, , 19:23 — REGNUM ТВ-3 предоставляет своим зрителям уникальную возможность лично побывать на съёмках финала шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков» в Африке, на острове Занзибар (Танзания), сообщает телеканал.

Счастливчиков ждет полностью оплаченная поездка. Для этого необходимо будет принять участие в конкурсе и найти тайник с сертификатом на поездку раньше остальных. Точное местоположение призов, спрятанных в 12 городах России, будет зашифровано в специальных QR-кодах, которые ТВ-3 покажет в эфире в премьерном выпуске передачи. Выпуск выходит 6 февраля в 19:00 (мск). Подробности на сайте шоу.

В новом сезоне «Последнего героя» его участники впервые в истории шоу отправляются в Африку, на Занзибар — острова коварных приливов, где обитает смертельно опасная змея чёрная мамба. Там встретятся победители и участники предыдущих сезонов, выбранные голосованием зрителей: в команду «Чемпионов» вошли Надежда Ангарская, Елена Барткова, Александр Матвеев, Аида Мартиросян, Сергей Одинцов, Димитрий Павлюк, Елена Перова и Алексей Полихун. Им противостоит племя телезрителей, собранное по итогам открытого всероссийского кастинга. Ведущей шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков» уже в третий раз стала актриса Яна Троянова.

«Последний герой» — российская версия популярного во всём мире формата, также известного под названием Expedition Robinson («Экспедиция Робинзон») и Survivor («Выживший»): две команды по 8 человек в каждой должны провести до 39 дней в первозданных джунглях, сражаясь со стихией, голодом, опасными животными, насекомыми, друг с другом — и со своим «внутренним дикарём». В начале двухтысячных «Последний герой» собирал у экранов всю страну. В марте 2019 ТВ-3 перезапустил популярный формат и установил с ним новые рекорды популярности. Шоу «Последний герой» было удостоено премии ТЭФИ в номинации «Реалити-шоу» и стало самым успешным в истории ТВ-3.