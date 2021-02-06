Амстердам, , 19:07 — REGNUM В Нидерландах число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 1 млн. Об этом сообщили в Национальном институте здравоохранения и окружающей среды Нидерландов.

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Отмечается, что за последние сутки в стране выявили 4130 новых случаев заражения коронавируса. Таким образом, общее число зарегистрированных больных COVID-19 превысило 1 млн.

Как передавало ИА REGNUM, 5 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за последние сутки во всём мире коронавирус был выявлен у 355 041 человека.

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