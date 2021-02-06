Екатеринбург, , 18:38 — REGNUM В Свердловской области после периода оттепели и прошедшего дождя и мокрого снега началось резкое похолодание. Оно уже затронуло север региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Холод Andrey

Так, в городе Лесном температура воздуха уже опустилась до минус 15 градусов. В Екатеринбурге сейчас отмечается плюсовая температура. Но к вечеру воскресенья, 7 февраля, она опустится до минус 20.

Как сообщало ИА REGNUM, предстоящая неделя будет на Урале морозной. середине недели синоптики ожидают морозы до минус 30 градусов и местами ниже.